Il nuovo anime di Pokémon aggiunge un ulteriore tocco nostalgico con un easter egg

La chiusura di Pokémon Sun and Moon ha portato con sé una grande vittoria per Ash, che adesso si sta dirigendo verso l'ennesima avventura. L'anime di Pokémon partito lo scorso novembre non ha però introdotto i personaggi direttamente nella nuova regione, ma anzi ha fatto in modo da richiamare alcuni eventi delle scorse serie.

Questi piccoli tocchi nostalgici, come la nascita di Pikachu e l'incontro con Ash, si sono ripetuti tramite il nuovo personaggio Go. Il giovane allenatore ha il sogno di catturare Mew e sta percorrendo insieme al noto protagonista i primi passi nel mondo Pokémon. Ora che Go ha ottenuto un partner, Scorbunny, può effettivamente iniziare il suo viaggio.

E cosa c'è di meglio se non riprendendo una delle scene della prima serie di Pokémon? Ash e Go entrano in una foresta per permettere a Go di catturare qualche pokémon. Il primo tentativo di Go coinvolge un Pidgey, richiamando lo stesso identico tentativo che fu fatto da Ash nell'anime di 20 anni fa.

L'episodio di Pokémon ci mostra un Go completamente ignorante in materia di cattura, compiendo gli stessi errori del suo amico di viaggio, lanciando al Pidgey una pokéball senza indebolirlo prima. La sfera manca il pokémon che, di tutta risposta, usa un attacco per colpire l'allenatore in erba. Ma non è finita qui perché, sempre sotto lo sguardo di Ash, Go riesce a catturare il suo primo pokémon poco dopo: un Caterpie. Chissà se un giorno anche questo pokémon insetto si evolverà in Butterfree per poi volare libero insieme ai suoi compagni.