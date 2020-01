Il nuovo anime President It's Time for Battle si mostra in un trailer ricco d'informazioni

Attraverso il sito web ufficiale di Shachō, Battle no Jikan Desu! (President, It's Time for Battle!), chiacchierato adattamento anime dell'omonimo gioco di ruolo uscito su dispositivi mobile, è stato svelato un nuovo e interessante trailer affiancato da numerose informazioni su cast di doppiaggio, staff e premiere.

Andando più nel dettaglio, attraverso il video promozionale - che mette in mostra varie scene e personaggi della serie - è stato svelato che l'opera dovrebbe giungere nel corso d'aprile 2020, seppur al momento non sia stata ancora rivelata una data d'uscita specifica. Per quanto riguarda invece i doppiatori, qui di seguito potete vedere i nomi degli addetti ai lavori per ora confermati:

Yui Horie nei panni di Guide

Yoshino Aoyama nei panni di Makoto

Azumi Waki nei panni di Akari

Shun Horie nei panni di Minato

Kana Ichinose nei panni di Yutoria

Sumire Uesaka nei panni di Valmi

Taku Yashiro nei panni di Raiba

Per quanto riguarda invece lo staff attualmente al lavoro sulla produzione, è stato rivelato che Hiroki Ikeshita è stato posto come director, il tutto affiancato da C2C. Inoltre, sono stati confermati Keisuke Watanabe come character designer e Yukari Hashimoto in qualità di compositore della colonna sonora.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, il gioco è ambientato in un mondo dove, inspiegabilmente, nei cieli sono improvvisamente apparsi dei cancelli dimensionali che conducono all'interno di enormi sotterranei pieni di tesori. In tale contesto, il giocatore sarebbe divenuto il presidente di una compagnia d'avventurieri che si lanciano in lunghe spedizioni in questi "dungeon" ricchi di pericoli e insidie.

