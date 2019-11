Il nuovo anime sci-fi Shikizakura si mostra in un primo teaser trailer

Il sito web ufficiale dedicato a Shikizakura, anime sci-fi originale targato Chukyo TV e Sublimation, ha rilasciato un primo teaser trailer dedicato alla produzione a cui hanno fatto seguito varie informazioni relative al cast di doppiaggio e alla premiere, il tutto affiancato inoltre da una key visual visionabile a fondo news.

Andando più nel dettaglio, è stato svelato che TYK Promotion ha tenuto alcune audizioni per i doppiatori dei sette personaggi principale della serie animata, prove che sono state seguite direttamente dallo staff che si sta occupando della produzione. In particolare, i doppiatori per ora confermati sono:

Yūdai Noda nei panni di Kakeru Miwa

Miho Mashiro nei panni di Ōka Myōjin

Daisuke Nakamoto nei panni di Kippei Nagatsu

Shōto Mizukami nei panni di Ryō Hattori

Eri Sakazaki nei panni di Kaede Naruse

Shingo Yoneyama nei panni di Ibara

Inoltre, secondo quanto dichiarato, l'opera si caratterizzerà per un ampio uso di computer grafica - non per niente, Sublimation è uno studio specializzato nell'animazione CG - e sarà composta da un totale di 12 episodi da 30 minuti l'uno. Purtroppo, però sarà necessario attendere ancora parecchio prima della release, visto che la conclusione dei lavori è stata programmata per fine 2020. Tra i membri dello staff, figurano Shin'ya Sugai come director, Tomoyasu Nishimura come producer e K&K Design al lavoro sul character design.

