Il nuovo anime seinen "Gleipnir" si mostra nel primo trailer ufficiale

Gleipnir, il nuovo anime per adulti di Studio Pin Jam, ha recentemente pubblicato su YouTube il suo primo trailer ufficiale, superando velocemente le 500.000 visualizzazioni. L'opera originale di Sun Takeda ha attualmente pubblicato 7 Volumi e l'adattamento televisivo, confermato lo scorso marzo da HMV, debutterà in Giappone il prossimo aprile.

Casomai non conosceste il manga, vi ricordiamo che l'opera narra le gesta di Shuichi Kagaya, un normale ragazzo delle superiori che vive la sua vita in una noiosa cittadina. Un giorno, nel tentativo di salvare una sua compagna di classe, Kagaya scopre di possedere un terrificante potere: egli può infatti trasformarsi in una temibile bestia armata con un revolver gigante, a cui è possibile accedere grazie ad una cerniera sulla schiena. Da quel momento, i giorni di quiete di Kagaya finiranno definitivamente.

Il PV visibile in cima all'articolo mostra alcuni spezzoni tratti dalla premiere, tra cui la trasformazione del protagonista. Shuichi Kagaya sarà doppiato in lingua originale da Natsuki Hanae, già famoso per aver prestato la sua voce a Tanjiro Kamado (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba), Ken Kaneki (Tokyo Ghoul) e Kosei Arima (Your Lie in April). L'altrettanto capace Nao Toyama (Bunny Girl Senpai, Radiant, 7 Seeds) sarà al suo fianco nei panni di Kurea Aoki.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo nuovo anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche informazione in più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata a tutte le novità su Gleipnir condivise nel mese di dicembre 2019.