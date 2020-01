Il nuovo anime shonen "Plunderer" debutterà l'8 gennaio, svelato il numero episodi

Plunderer, il nuovo anime di Studio Geek tratto dal manga di Suu Minazuki, debutterà nella giornata di domani in Giappone ed in America, grazie agli sforzi di Funimation. La serie ha mostrato da poco il suo trailer di lancio sottotitolato in inglese ed è stato svelato nella giornata odierna il numero di episodi che comporranno la prima stagione.

Secondo quanto confermato dal sito ufficiale, la serie sarà composta da due cour, ovvero 24 episodi totali, e i primi due episodi saranno rispettivamente intitolati "The Legendary Ace" e "I Hate You". Il manga attualmente conta 14 Volumi disponibili, saranno quindi indubbiamente adattati almeno i primi 8 tankobon.



Yen Press, l'editore responsabile per la pubblicazione del manga in America, ha descritto così la storia: "È l’anno 305 del calendario Alcian, e il mondo è totalmente dominato dai “numeri”. Ogni essere umano è segnato fin dalla nascita da un “conteggio”. Il conteggio può indicare qualunque cosa: nemici sconfitti, chilometri percorsi, criminali arrestati ecc. Maggiore è il numero, più elevata è la posizione sociale. Se per caso il conteggio dovesse arrivare a 0 però, il malcapitato finirà risucchiato nell'Abisso. Prima di precipitarvi, la madre di Hina le fece un’ultima richiesta, ossia di partire alla ricerca del leggendario Barone Rosso".

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo nuovo anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che domani, 8 gennaio 2020, debutterà anche la nuovissima serie Netflix Drifting Dragons.