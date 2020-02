Il nuovo anime sportivo Tamayomi debutta l'8 marzo in anteprima mondiale, tutti i dettagli

L'account Twitter ufficiale dell'emittente televisiva AT-X ha annunciato nella giornata odierna che la premiere di Tamayomi, l'adattamento anime di Studio A-Cat tratto dall'opera di Mountain Pukuich, sarà trasmessa in anteprima l'8 marzo 2020 in prima serata.

La serie debutterà ufficialmente nel mese di aprile, ma l'emittente ha deciso di mandare in onda il pilot in anticipo per promuovere il progetto. La trasmissione riprenderà comunque da zero dal mese successivo, e proseguirà fino alla conclusione del dodicesimo ed ultimo episodio. Attualmente non sono previsti piani per portare la serie in occidente.

La sinossi dell'anime recita quanto segue: "Durante le medie, la lanciatrice Yomi Takeda non è stata in grado di andare molto lontano nel torneo interscolastico di basaball. Poiché la ricevitrice della sua squadra non era al suo livello, Yomi non è mai riuscita a usare il suo lancio personale, il "lancio magico". Concluse le medie, Yomi decide di smettere di giocare e si iscrive alla Shin Koshigaya, una scuola sprovvista di club di baseball, dove rincontra la sua amica di infanzia Tamaki Yamazaki, con cui giocava a baseball da piccola. Anche Tamaki ha continuato a giocare durante le scuole medie in qualità di ricevitrice, ma ora le sue abilità l'hanno resa capace di ricevere il lancio magico di Yomi. Grazie al legame creato dal baseball, le due ragazze cercheranno di mantenere una promessa che avevano stretto da bambine e di far avverare i propri sogni".

E voi cosa ne pensate? State seguendo il manga? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui voleste saperne di più sull'opera, vi rimandiamo alla news riguardante cast e staff di Tamayomi.