Nuovo annuncio in arrivo per Made in Abyss, ci saranno novità per l'anime

Risale ormai a quattro anni fa l'esplosione di Made in Abyss, manga di Akihito Tsukushi in pubblicazione con cadenza irregolare su Web Comic Gamma e che ha ricevuto un anime da parte dello studio Kinema Citrus. Ed è stato proprio questo adattamento datato 2017 a far conoscere al grande pubblico l'oprea del mangaka.

Dopo una prima stagione di 12 episodi che fu trasmessa anche sul portale italiano VVVVID, l'anime ha proseguito tra due film riassuntivi e un terzo film stavolta canonico e che ha ripreso la storia del manga di Made in Abyss. L'ultimo lungometraggio risale però a inizio 2020 e per questo i fan si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro dell'anime di Made in Abyss.

In questi ultimi minuti, è rimbalzato in rete l'annuncio di alcune novità per l'anime di Made in Abyss: il 5 maggio 2021 saranno rivelate altre informazioni sull'anime. Bisognerà attendere ancora qualche ora prima di sapere se ci sono piani per un nuovo lungometraggio oppure per un'intera stagione che adatti gli ultimi avvenimenti del manga. Ricordiamo che a gennaio 2020, pochi giorni dopo la proiezione del film nelle sale nipponiche, Kinema Citrus condivise un artwork confermando che ci sarebbe stato un nuovo progetto per l'anime di cui però non si è saputo più nulla.

Al momento, il fumetto di Akihito Tsukushi prosegue con una pubblicazione lenta e per questo la novità difficilmente riguarderà un progetto di lunga durata. Va però considerato che Made in Abyss sembra vicino al climax, cosa che potrebbe aprire le porte all'ultimo adattamento animato.