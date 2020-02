Il nuovo arco narrativo dell'anime Drifting Dragon si è mostrato in un ricco trailer

Come forse saprete, nel gennaio 2020 su Netflix è stato finalmente rilasciato Drifting Dragon, intrigante produzione animata tratta dal manga concretizzatosi grazie al lavoro di Taku Kuwabara, un'epopea dal gusto spiccatamente fantasy che ha saputo raccogliere attorno a sé l'interesse di una larga fetta di pubblico.

Ebbene, per stuzzicare ancor di più l'interesse dei fan, il sito web ufficiale dedicato all'adattamento animato della produzione cartacea ha pubblicato un nuovo e interessante trailer che rappresenta un primo antipasto per avvicinarci al nuovo arco narrativo della serie, ovvero il cosiddetto "Giraud Arc", il quale ci porterà a conoscere nuovi personaggi vivendo nel mentre incredibili avventure. Non per niente, il video offre la possibilità di visionare varie scene a dir poco movimentate dei futuri episodi insieme ad alcuni dei protagonisti che andranno susseguendosi nel corso delle vicende.

La prima parte della serie è stata originariamente lanciata in Giappone su Fuji TV [+Ultra] dall'8 gennaio 2020, ma il giorno successivo è anche arrivata in esclusiva su Netflix Japan per l'ambiente streaming. Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le vicende di un affiatato gruppo d'avventurieri facenti parte del dirigibile "Queen Zaza", uomini e donne impegnati costantemente nella caccia ai draghi. Queste enormi creature sono infatti fonte di grandi guadagni per chiunque dovesse riuscire ad abbatterne uno, ma con esseri tanto temibili il pericolo è sempre in agguato.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare altri trailer dedicati all'anime Drifting Dragon.