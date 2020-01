Il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations si mostra in un video

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha visto il sopraggiungere di molti elogi seguiti da innumerevoli critiche da parte del pubblico, una spaccatura netta dovuta soprattutto alla decisione di seguire una storia completamente diversa da quella narrata dal manga, scelta che non ha saputo far felici tutti.

Recentemente, però, è giunta la conferma che in tanti aspettavano. Dopo l'arco narrativo che ha visto Boruto tornare direttamente nel passato per permettere a tutti i fan di rivedere tanti volti oramai dimenticati, Boruto Naruto Next Generations sta per riallacciarsi al manga, in particolar modo concentrandosi sui banditi Mujina. Infatti, dopo qualche episodio preparativo, la serie è ora pronta al gran momento che i fan non vedevano l'ora di vivere.

Ebbene, nonostante manchi ancora un po' all'uscita della puntata, su Twitter è stato pubblicato un video promozionale dedicato al 141° episodio della serie, il quale andrà a rappresentare l'entrata in vigore del nuovo e attesissimo arco narrativo. Il trailer - che potete visionare scorrendo verso il fondo della news - mette in mostra diverse scene della puntata, di fatto preparando il pubblico ai numerosi avvenimenti che andranno susseguendosi nel corso della serie.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete trovare anche la sinossi ufficiale del 141° episodio di Boruto Naruto Next Generations.