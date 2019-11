Il nuovo Asta di Black Clover mette in ginocchio i nemici del regno nemico

Asta è sempre stato schernito per essere un ragazzo senza magia. Il protagonista di Black Clover non si è fatto abbattere da questa sua condizione, allenandosi duramente ogni giorno per compensare la carenza di potere magico con quello fisico. Le difficoltà attraversate e la fortuna di trovare il grimorio a cinque petali lo hanno reso più potente.

Negli ultimi capitoli di Black Clover, l'autore ha deciso di fare un salto in avanti di diversi mesi dopo che Asta, Noelle, Mimosa, Finral e Nero sono arrivati al regno di Heart per parlare con la regina. Da questo timeskip, Asta ne è uscito completamente trasformato, e la storia numero 230 ha messo in mostra le nuove abilità del ragazzo.

Ha inizio la guerra contro il regno di Spade, dove una fortezza movente si sta avventurando per la zona di mana che si dipana tra i vari regni. Qui giunge Asta che mette fuori gioco un nemico dopo l'altro, fino ad arrivare al capo della fortezza. Per evitare che continui a sfruttare la magia dei plebei per le sue mire espansionistiche, Asta mette un freno a tutto usando la Demon Destroyer.

Un fendente gigantesco mette a tacere sia il nemico senza nome che l'intera fortezza, mettendo in risalto tutto il controllo del nuovo potere del protagonista. Black Clover sta quindi per entrare in una nuova fase dove si vedranno alleati i tre regni di Heart, Clover e Diamond contro la minaccia di Spade, e questa battaglia metterà indubbiamente Asta contro nemici ancora più eccezionali.