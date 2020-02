Il nuovo e atteso film animato Pompo: The Cinéphile si è mostrato in una nuova key visual

Attraverso il sito web ufficiale dedicato a Pompo: The Cinéphile (Eiga Daisuki Pompo-san), film animato tratto dal manga di Shogo Sugitani, è stata svelata una nuova key visual dell'opera - visionabile a fondo news e raffigurante i due protagonisti della pellicola - affiancata da alcune nuove informazioni sullo staff della produzione.

Andando più nello specifico, è stato svelato che Takayuki Hirao, conosciuto grazie al suo contributo nella realizzazione di The Garden of Sinners e God Eater, è stato posto come director del film, il tutto affiancato dallo studio d'animazione CLAP, team che nel 2018 aveva realizzato uno spot animato dedicato al secondo volume del manga. L'uomo sarà inoltre affiancato da Shingo Adachi nel ruolo di character designer e da Ryoichiro Matsuo come producer.

Nel caso in cui non doveste averne mai sentito parlare, l'opera narra di Pompo, ragazza che nel corso della sua carriera all'interno della capitale del cinema "Nyallywood", ha potuto occuparsi di varie pellicole di serie B che hanno saputo ottenere un grande successo nel corso degli anni. Un giorno, però, l'assistente della ragazza, Gene, scopre la bozza di una sceneggiatura che il suo capo aveva scritto e poi nascosto, rimanendone stupefatto e supplicando Pompo di continuarla. La regista accetta, ma ad una condizione, ovvero che il tutto sia diretto da Gene.

