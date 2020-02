Il nuovo capitolo di Death Note arriverà anche su Manga Plus

Seppur senza la lingua italiana, Manga Plus sta macinando numeri da record, segno che la lotta alla pirateria promossa dall'editore Shuiesha sta iniziando a dare i propri frutti. Per spingere ulteriormente quest'ondata di popolarità, la casa editrice non poteva esimersi dal pubblicare sull'applicazione il nuovo capitolo di Death Note.

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, una delle coppie più apprezzate in un fumetto nipponico, stanno per tornare a raccontare un'inedita storia sequel, che vedrà il debutto di un nuovo personaggio intento a fronteggiare il talento di Near. A tal proposito, nelle ultime ore è già trapelata in rete la copertina a colori del nuovo capitolo speciale, dedicata interamente al possessore del Death Note.

Ad ogni modo, le aspettative per questo episodio sono alle stelle, al punto che il profilo Twitter di Manga Plus è stato sommerso dalle richieste dei fan di pubblicare il capitolo anche sul noto portale. Accontentando tutti, dunque, l'azienda ha confermato che il numero di Death Note arriverà in tutto il mondo, seppur in lingua inglese, a partire dalle 8 del mattino il prossimo 4 febbraio. Segnatevi la data sul calendario, poiché i primi spoiler promettono un risvolto imprevisto per il capitolo autoconclusivo.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo numero speciale? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato il nostro speciale di approfondimento sul futuro del franchise.