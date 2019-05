Il nuovo capitolo di My Hero Academia ci mostra una disturbante vignetta di Twice

Il manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, è attualmente in pubblicazione con un arco narrativo incentrato unicamente sulla figura dei villain. Il corso della storia vede infatti la League of Villain affrontare la temibile e numerosa Armata di Liberazione dei Quirk che ha già messo alle strette la giovane liceale Himiko Toga.

Il capitolo 228 di My Hero Academia pubblicato lunedì ci ha fatto vedere il focus su un altro membro della League of Villain, Dabi, che si è ritrovato a dover affrontare un temibile avversario in grado di controllare il ghiaccio. Ma nel nuovo capitolo creato da Horikoshi c'è stato spazio anche per un altro duello che sembra causerà non pochi danni a Jin Bubaigawara, alias Twice.

Dopo aver trovato Toga in un armadietto sul ciglio della strada, Twice si ritrova circondato da un gruppo di persone che si scoprono essere identiche a lui. Come ricorderete, Bubaigawara ha un quirk che permette la duplicazione di una persona e, per abuso del suo potere, in passato ha subito un trauma dai suoi cloni.

A causa del nuovo avversario, denominato Skeptic, Bubaigawara si ritrova faccia a faccia con la sua paura ampliamente mostrata dal suo volto anche sotto la maschera: in una doppia tavola mostrata da Horikoshi, Twice ha la bocca completamente spalancata in un'espressione di assoluto terrore, che poi prosegue nelle vignette successive quando i suoi cloni lo attaccano.

Riuscirà Twice a sovrastare la sua paura e salvare Toga, oppure stiamo per assistere alla fine di uno dei membri della League of Villain di Tomusa Shigaraki?