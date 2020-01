Nel nuovo capitolo di Vigilante: My Hero Academia Illegals Pop è pronta per nuove missioni

Dopo l'inaspettata confessione nell'ultimo capitolo di Vigilante: My Hero Academia Illegals, i fan sono ansiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime pagine della serie spin-off del famoso manga scritto da Kohei Horikoshi.

Nel capitolo 68 il personaggio di Pop Step, conosciuta anche come Kazuho Haneyama dovrà decidere come approcciarsi a Kochi Haimawari, The Crawler, che ha recentemente scoperto i veri sentimenti che Makoto prova per lui.

Kazuho a questo punto si trova costretta ad agire, per questo inizia a scrivere una lettera per il suo collega, che nel frattempo ha già rivelato di volersi ritirare a vita privata. Mentre inizia a scrivere però Pop Step capisce di essersi messa troppo a confronto con la sua rivale in amore Makoto Tsukauchi, per questo decide di tirarsi su di morale impegnandosi al massimo per portare a termine una nuova missione. Nelle prossime pagine inedite scopriremo quindi come si evolverà questo particolare triangolo amoroso.

Come vi avevamo già segnalato, ci troviamo nei capitoli finali di Vigilante: My Hero Academia Illegals, la serie è stata scritta e disegnata rispettivamente da Hideyuki Furuhashi e Betten Court a partire dallo scorso settembre del 2016 e che conta fino a questo momento otto tankobon, in Italia l'opera è edita da Star Comics ed ferma al volume numero sette, che arriverà a breve in tutte le fumetterie.