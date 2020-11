Nuovo cosplay per Death Note: Misa Misa torna a fare la modella grazie a Tenevi

L'anime di Death Note, nonostante si sia concluso da diversi anni, rimane ancora nel cuore degli appassionati del medium. Infatti l'opera di Madhouse tratta dall'omonima storia di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata è diventato un classico degli anime, un must see, grazie ai personaggi e la storia atipica per uno shonen.

Vi abbiamo dimostrato nei gironi scorsi che sono ancora attivi i cosplay a tema Death Note. Non importa quale sia il personaggio da rappresentare, se Light Yagami in giacca e cravatta con la sua divisa scolastica oppure il terrificante Ryuk, i cosplayer più appassionati e bravi non si fanno scrupoli. E c'è naturalmente spazio anche per Misa Amane, modella e seconda Kira.

La ragazza fu introdotta nella seconda fase di Death Note e ha creato non pochi grattacapi a tutti per il suo modo di fare. Conosciuta anche come Misa Misa nell'ambiente, è una modella gothic lolita e per questo veste con abiti particolari con i quali si è sicuramente fatta notare ad Harajuku.

E proprio in questi abiti la rivediamo grazie al cosplay di Misa Amane creato da Tenevi. Sono ben tre le foto condivise dalla cosplayer dove vediamo Misa Misa sempre con i suoi lunghi capelli biondi e il vestito nero con gonna e tanti pizzi, calze e stivali. Non mancano i simboli più importanti della serie come il Death Note che ha sempre posseduto e le mele, importanti per lo shinigami Ryuk. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Death Note?