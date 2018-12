Nuovo episodio animato per Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku col volume 7

L'anno prossimo arriverà, insieme a un'edizione limitata del nuovo volume, un OAD speciale per Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku. Ichijinsha ha diramato nella giornata di oggi un trailer di pubblicizzazione.

Il nuovo episodio animato in blu-ray di Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku sarà disponibile per chiunque acquisterà la versione limitata del volume 7 del manga, in uscita il 29 marzo 2019. La presentazione della nuova storia è stata presentata da Ichijinsha con un trailer di ben 14 minuti, dove le parti che mostrano ciò che vedremo effettivamente nel cortometraggio si trovano tra i minuti 3:15-4:10 e 6:00-6:15.

Il nuovo anime avrà una durata di venti minuti e si concentrerà sulle vite da liceali di Kabakura e Hanako. È il secondo prodotto di animazione per Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku, a cui è stata dedicata una prima stagione nel 2018 composta da 11 episodi, mandati in onda tra il 13 aprile e il 22 giugno. Il manga originale è scritto e disegnato da Fujita, mangaka che inizialmente aveva pubblicato i suoi disegni esclusivamente su Pixiv dal 2014 ma che in seguito, grazie alla casa editrice Ichijinsha, ha proseguito con la serializzazione sulla rivista digitale Comic POOL a partire da novembre 2015.