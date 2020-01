Il nuovo episodio di My Hero Academia pone una difficile sfida per Midoriya

L'arco narrativo in corso di My Hero Academia è arrivato al suo apice. Nello scorso episodio abbiamo visto Mirio, forse, perdere definitivamente i suoi poteri per colpa del siero creato da Chisaki, il leader degli Yakuza. Adesso entra in scena Deku!

Il dodicesimo episodio della quarta stagione pone il nostro Midoriya di fronte ad una sfida davvero difficilissima che potrebbe costargli la vita, ossia sconfiggere il malvagio Overhaul per salvare la piccola Eri. La cosa è resa ancora più difficile perchè Chisaki si è fuso, grazie al suo quirk che distrugge e ricombina la materia, con Nemoto ottenendo più potere ed un aspetto mostruoso davvero inquietante. Messi fuori combattimento Aizawa e Nighteye, Midoriya adesso è il solo che può fronteggiare l'avversario, che è decisamente oltre le sue capacità al momento, nonostante abbia sfoderato il 20% della forza concessogli dall' One for All ereditato da All Might. Nonostante le avversità, e il presagio di una futura morte predetta da Nighteye, Deku non si tira indietro, giurando di salvare Eri a qualunque costo. Di questo dodicesimo episodio possiamo ammirare una splendida key visual di Midoriya ed Eri.

Non sono però tutte rose e fiori per Studio Bones, infatti alcuni fan dell'anime si sono spazientiti per alcune scelte legate alla censura dell'episodio undici di questa quarta stagione di My Hero Academia.