Il nuovo film animato dedicato a "Magica Doremì" si mostra in un trailer

Nel corso di questi ultimi mesi vi abbiamo più volte parlato di Majo Minarai o Sagashite (Looking for Witch Apprentices), nuovo film dedicato al fortunato franchise di Magica Doremì che rappresenterà una sorta di commemorazione del 20° anniversario della saga, oramai conosciuta e amata in ogni angolo del globo.

Ebbene, Toei ha deciso di stuzzicare la curiosità dei fan pubblicando un nuovo trailer ufficiale della pellicola animata che darà a tutti gli interessati la possibilità di osservare alcuni dei personaggi e degli eventi narrati all'interno della produzione. Inoltre, già nel corso di questi ultimi mesi era stato svelato il giorno in cui Majo Minarai o Sagashite sarebbe approdato nelle sale cinematografiche nipponiche, il tutto affiancato poi dai nomi dei tanti addetti ai lavori che si stanno occupando del progetto. Tra questi, figurano in particolar modo Junichi Sato come director, Yoshihiko Umakoshi come character designer e Shōko Nakamura in qualità di animation director.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera segue le vicende di Mire Yoshizuki, 27enne impiegata di Tokyo appena tornato in Giappone, della 22enne Sora Nagase, studentessa al quarto anno che aspira a diventare un'insegnante, e della 20enne Reika Kawatani, che tira avanti come freelancer. Le tre protagoniste, nonostante siano molto diverse, finiranno infatti con l'intrecciare i propri destini dopo essere entrati in contatto con una potente gemma magica, la quale segnerà l'inizio della loro avventura.