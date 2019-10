Il nuovo film animato tratto da Star Twinkle Precure si mostra in due nuove clip

Il canale Youtube ufficiale dedicato al franchise Precure ha pubblicato due clip video tratte da Star Twinkle Precure the Movie: Put Your Feelings into the Song of Stars, film animato tratto dalla serie anime Star Twinkle Precure, video che permettono d'osservare diverse scene della pellicola.

Oltre alla prima clip visionabile qui di seguito, la seconda la potete trovare utilizzando direttamente la fonte di questa notizia. Secondo quanto svelato dallo staff al lavoro sull'opera, il film uscirà in Giappone questo 19 ottobre e sarà incentrato sull'incontro tra le cosiddette Precures e UMA (un misterioso animale non meglio definito), con la pellicola che andrà narrando il legame sempre più profondo tra le cinque Precure e la strana creatura. Tra i membri dello staff figura, in particolare, Yuta Tanaka come director della pellicola. Toei ha inoltre approfittato dell'occasione per far sapere che il focus del lungometraggio sarà riassumibile nei "legami" tra i personaggi, con una storia tra le più dolorose mai viste all'interno del franchise.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la storia di Star Twinkle Precure narra le vicende di una ragazza chiamata Hikaru ritrovatasi faccia a faccia con gli alieni LaLa, Prunce e Fuwa. Le strane creature le parlano così del "Palazzo delle stelle", luogo in cui le principesse delle costellazioni a 12 stelle mantennero l'equilibrio dell'universo fino al giorno della loro disfatta, e della loro missione per tentare di riportarle in vita, un compito a cui Hikaru deciderà di contribuire.