Il sesto film dedicato a Yo-kai Watch si mostra in una nuova key visual

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale di Yo-Kai Watch ha pubblicato una nuova key visual dedicata a Eiga Yo-kai Watch! Jam: Yo-kai Gakuen Y - Neko wa Eroe ni Nareru ka (Yo-kai Watch Jam the Movie: Yo-Kai Academy Y - Can a Cat be a Hero?), sesto film tratto dalla serie videoludica targata Level-5

La storia del nuovo film - che verrà reso disponibile nelle sale dal 13 dicembre 2019 - sarà ambientata nell'Y-Academy, una scuola d'élite nelle cui aule sono accettati solo e unicamente gli studenti che più di tutti gli altri hanno dimostrati di possedere grandi capacità e conoscenze. Il protagonista, Jinpei Jiba, e i suoi amici unici, dovranno però affrontare gli oscuri misteri che la scuola sembra nascondere, il tutto all'interno di un viaggio che li trasformerà da semplici ragazzini a veri e propri eroi.

Eiga Yo-kai Watch!: Forever Friends, il quinto film animato del franchise, è stato inaugurato in Giappone lo scorso dicembre. Alla fine della sua programmazione nelle sale, il film è riuscito a portare introiti pari a 1.043.725.500 di yen (circa 9.615.164 dollari), vendendo circa 930.000 biglietti in tutto il Giappone.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, quella di Yo-kai Watch è una serie videoludica sviluppata dai ragazzi di Level-5 e comprendente Yo-kai Watch, Yo-kai Watch 2, Yo-kai Watch Blasters e Yo-kai Watch 3. Il successo riscosso dai vari titoli ha successivamente portato alla realizzazione di sei manga - il primo dei quali è uno shōnen pubblicato da Shogakukan su CoroCoro Comic da gennaio 2013 - e di una serie televisiva anime prodotta dallo studio Oriental Light and Magic e trasmessa su TV Tokyo dall'8 gennaio 2014 al 30 marzo 2018.

In Italia la serie animata è stata trasmessa su Cartoon Network dal 5 aprile 2016 e su Boing dal 12 settembre dello stesso anno, mentre il manga è stato pubblicato a partire dal 26 gennaio 2017 da Planet Manga interrompendosi però il 25 gennaio 2018 al decimo numero (corrispondente al quinto originale).