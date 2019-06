Il nuovo film di Dragon Ball Super è già in lavorazione?

Per chi non la sapesse la Shueisha, casa editrice che detiene i diritti di Dragon Ball Super, ha negli ultimi anni aperto un ufficio dedicato interamente al franchise di Akira Toriyama, al fine di ottimizzare al meglio la produzione del brand, chiamato Dragon Ball Room.

Ed è proprio da un'intervista con il numero 1 del DB Room, Akio Iyoku, che arrivano nuove succulenti informazioni riguardo un nuovo misterioso lungometraggio animato che sarebbe in lavorazione per lo studio Toei Animation. Dopotutto, dopo lo straordinario successo di Dragon Ball Super: Broly che ha completamente stravolto il mercato legato al franchise, ci aspettavamo i primi indizi sul prossimo lavoro cinematografico che, come era prevedibile, è arrivato in un piccolo e iniziale frammento. Iyoku, dunque, spizzica come il prossimo film di DB Super possa prendere una "direzione completamente diversa" da quanto visto con Broly, anche in virtù dell'estrema potenza dell'omonimo personaggio che ha fatto da titolo all'opera cinematografica.



La fra più importante, tuttavia, e che riportiamo letteralmente per voi non lascia spazio a dubbi e segue:

"Penso che Dragon Ball continuerà proprio da qui, quindi ci auguriamo tutti che siate pronti per quello che sta per arrivare."

Non sappiamo precisamente cosa possa significare questa affermazione, eppure non possiamo non domandarci come possa prendere una strada ancora più diversa dopo che l'ultima pellicola si è già mostrata come un nuovo inno al cambiamento, a partire dal lato artistico. Ciò, in realtà, ci porta a sperare a un'evoluzione narrativa da molto tempo assente nel franchise più prolifero della Toei Animation, che traghetti la storia a un punto decisamente più maturo e intrigante. Siamo, dunque, a un nuovo punto di svolta che non vediamo l'ora si aggiunga di ulteriori dettagli seppur, siamo certi, non proietteranno il nuovo lungometraggio prima del 2020.

Infatti, questo sarà l'anno di ONE PIECE STAMPEDE, il nuovo film del franchise di Eichiro Oda che debutterà nel mese di agosto, arricchitosi negli ultimi giorni di una nuova locandina disegnata dall'autore stesso. Ritornando a Dragon Ball Super, ormai ci sono tantissime voci di corridoio sui diversi progetti in cantiere che, statene certi, vi terremo aggiornati su ogni novità.

E voi, cosa ne pensate del possibile nuovo film animato per DB Super?