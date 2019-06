Un nuovo film di Dragon Ball Super? Scopritelo nel nostro video dedicato!

Vi abbiamo parlato qualche giorno fa del nuovo progetto cinematografico per Dragon Ball Super svelato dal numero 1 del Dragon Ball Room, il reparto editoriale dedicato alla gestione del franchise di Akira Toriyama.

E mentre anche il direttore esecutivo si esprime sul futuro della serie, noi di Everyeye.it abbiamo riassunto la notizia dell'annuncio di Akio Iyoku circa l'inizio dei lavori sul nuovo film di DB: Super. Il video in questione, che potete ammirare in cima all'articolo, riassume la notizia circolata in rete negli ultimi giorni, raccontando della nuova visione che lo studio TOEI Animation sta prendendo in vista di questo nuovo, e ancora misterioso, progetto animato.

L'unica cosa di cui siamo certi, stando alle parole del leader del Dragon Ball Room, è che il film si muoverà in una direzione "opposta" rispetto a quanto visto con l'ultimo lungometraggio dedicato a Broly, nella speranza che la produzione inizi a lavorare a livello contenutistico, e non più solo a livello artistico artistico sfornando il miglior apparato tecnico possibile. Speriamo, dunque, di vedere una trama ricca di dettagli con una narrazione intrigante, grande limite di Dragon Ball Super e dell'ultima pellicola, che avrebbe assoluto bisogno di maggiore freschezza.

Vi lasciamo dunque alla visione del video, ricordandovi di cliccare sulla campanella per restare aggiornati e non perdervi le ultime novità dal mondo di Everyeye.it. Non dimenticatevi, inoltre, di lasciare un commento e di farci sapere le vostre opinioni a riguardo!