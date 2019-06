E se nel nuovo film di Dragon Ball Super tornasse Cooler?

Da quanto è stato annunciato il nuovo film di Dragon Ball Super le speculazioni teoriche sui progetti del franchise sono aumentate a velocità serrata. Alcune delle ipotesi tramandate dai fan vorrebbero suggerire, o quanto meno esprimere, il desiderio di rivedere un nemico che conosciamo già molto bene.

Il 1991 fu una data importante per gli appassionati del franchise di Dragon Ball, in quanto avvenne la trasformazione che oggi è considerata ancora il più bel power up di tutta l'opera. Infatti, a giugno di quell'anno l'anime arrivò al celebre momento della morte di Crilin, per mano di Freezer, con la conseguente trasformazione in Super Saiyan di Goku. Eppure, un mese dopo, debuttò nei film nipponici anche il 5° film legato all'opera di Toriyama che, quasi parallelamente, affrontava la minaccia chiamata Cooler, il fratello dell'Imperatore dell'Universo.

Ed è proprio questo personaggio che i fan sperano di rivedere nel prossimo progetto animato di Dragon Ball Super, quell'essere malvagio in grado di trasformarsi ulteriormente rispetto a Freezer, un numero di 5 malvagie evoluzioni che trovarono una prima fine con il potente SSJ, per poi concludersi definitivamente nel 6° film con Meta-Cooler, la mutazione artificiale del nemico della precedente pellicola appena citata. Non ci sarebbe da stupirsi, dunque, se anche lui ricevesse lo stesso trattamento subito da Broly, con un ritorno in auge e un potenziamento di tutto rispetto, magari con la versione "Gold" del suddetto personaggio. E ciò in realtà ci farebbe anche ben sperare, dopotutto con Freezer in vita e nei paraggi potremmo vedere qualcosa di inedito, un'alleanza tra due delle creature più pericolose sulla faccia dell'Universo.

In ogni caso, questa non resta solo che un'ipotesi, come quella recente in cui nel prossimo film verrebbe riscritto il finale di Dragon Ball Z. Non ci resta che aspettare nuove informazioni per il lungometraggio che, stando alle notizie di produzione, non dovrebbe arrivare prima di metà 2020, se non addirittura dopo.