Nuovo film per Gintama, le informazioni saranno svelate alla Jump Festa 2020

Gintama è uno dei franchise più redditizi e apprezzati degli scorsi anni. Tutto nacque nel 2003 con l'inizio del manga di Hideaki Sorachi su Weekly Shonen Jump, conquistando man mano parecchio pubblico. Con l'anime del 2006 la popolarità esplose dando vita a ulteriori stagioni e lungometraggi animati e live action sul gruppo degli Yorozuya.

Il manga di Gintama ha visto la conclusione durante la scorsa estate, dopo ben 16 anni di carriera. Ma per l'anime non è ancora giunto il termine. Infatti, come è già stato anticipato più volte nel corso del tempo e in attesa che Sorachi finisse il fumetto, ci sarà un lungometraggio animato per Gintama.

La produzione torna sull'argomento con un tweet pubblicato nella giornata di ieri 8 dicembre, rivelando che il film di Gintama è ancora in preparazione e il pubblico potrà conoscerne i dettagli durante la Jump Festa 2020, che si terrà il 21 e il 22 dicembre 2019. Per l'occasione, nello slot programmato per parlare di Gintama, saranno presenti i tre doppiatori di Gintoki, Shinpachi e Kagura, ovvero Tomokazu Sugita, Daisuke Sakaguchi e Rie Kugimiya.

Il nuovo lungometraggio di Gintama potrebbe parlare degli eventi accaduti fino all'ultimo volume, concludendo così la storia anche nella versione animata.