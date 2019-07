Il nuovo film di Katsuhiro Otomo sarà presentato all'Anime Expo 2019!

L'Anime Expo 2019 sarà probabilmente una delle fiere più grosse mai dedicate agli appassionati di anime e manga. Oltre agli annunci riguardanti le proiezioni di alcune premiere, tra cui quella di My Hero Academia 4, la fiera si è distinta per essere riuscita a far arrivare ospiti di altissimo livello da tutto il mondo.

Come vi avevamo anticipato il mese scorso infatti, anche il regista giapponese Katsuhiro Otomo parteciperò all'evento, per la gioia di tutti i fan dei grandi film di animazione da lui creati. Otomo è infatti il padre di alcune delle più interessanti pellicole animate mai scritte nelle ultime due decadi, tra cui Akira, Paradise Blue e il meno fortunato Steamboy.

Stamattina comunque, è comparso all'ingresso dell'Anime Expo l'enorme manifesto che potete osservare in calce, con scritto "Katsuhiro Otomo sta lavorando ad una nuova ed emozionante pellicola!", a testimonianza del fatto che il regista starebbe, di fatti, per presentare il suo nuovo film.

Vi ricordiamo che l'Anime Expo 2019 si svolgerà a Los Angeles, California, dal 4 al 7 luglio 2019. Durante la fiera sono attese nuove informazioni sugli anime in uscita nel periodo estivo ed autunnale, tra cui Dr. Stone, Vinland Saga, My Hero Academia, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld e Psycho Pass 3.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di saperne di più sul progetto di Katsuhiro Otomo? Fatecelo sapere lasciando un ommento nel riquadro qui sotto!