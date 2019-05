Un nuovo film originale in arrivo dallo studio di My Hero Academia e FMA: Brotherhood

Fondato da tre ex membri dello studio Sunrise, famoso tra i tanti per Cowboy Beebop, lo studio Bones ha realizzato dalla sua nascita molti anime di successo come l'adattamento di My Hero Academia, FullMetal Alchemist: Brotherhood e Mob Psycho 100. Di recente, il presidente dello studio ha rilasciato un'intervista piena di interessanti informazioni.

Mentre la quarta stagione di My Hero Academia tonerà il prossimo ottobre, lo studio Bones non si è chiaramente fermato. Masahiko Minami, fondatore dello studio insieme a Hiroshi Osaka e Toshihiro Kawamoto, ha recentemente rilasciato un'interessante intervista.

Tra le varie informazioni che dichiarate, una merita particolare attenzione. Mimani infatti ha anticipato che lo studio Bones sta attualmente lavorando su un nuovo progetto completamente originale che si tratterà nel dettaglio di un lungometraggio. Inoltre, il presidente dello studio ha dichiarato che il progetto si trova ancora nella fase di pianificazione. Stando alle informazione è quindi plausibile che passerà diverso tempo prima che saremo in grado di vedere qualcosa.

È sicuramente bello ricevere buone notizie da uno studio, visto il recente caso del dipendente Madhouse ricoverato per il troppo lavoro. Per chi invece aspetta My Hero Academia 4, di recente abbiamo scoperto che All Might e Capitan America potrebbero avere un tratto in comune.