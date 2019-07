Il nuovo film dei Pokémon è stato annunciato nel corso dell'Anime Expo 2019

Parallelamente all'arrivo nelle sale giapponesi di Pokémon Mewtwo Strikes Back:Evolution, nel corso dell'Anime Expo 2019 è stato annunciato un nuovo lungometraggio dei mostriciattoli tascabili.

Il franchise Pokémon continua quindi la tradizione che vede l' uscita di un film animato ogni anno. Quest'anno è toccato al remake in CGI della prima pellicola dedicata al Pokémon leggendario Mewtwo, affiancato dal primo film live action sui mostriciattoli tascabili: Detective Pikachu.

C'era curiosità nel voler sapere se il successivo film dei Pokémon sarebbe ritornato alla tecnica d'animazione in 2D o se la nuova direzione da seguire fosse la computer grafica, e a quanto pare dovremmo avere una risposta precisa.

L'inviata all'Anime Expo 2019 di Comicbook.com, Megan Peters, ha riportato su Twitter che il nuovo film uscirà nel 2020 e si chiamerà "Pokémon With You", indicando una data di rilascio prevista per l'estate. Il panel che ospitava l'annuncio ha mostrato un teaser in animazione 2D con Pikachu protagonista, sembra quindi che la tecnica in CGI sia stata momentaneamente abbandonata per ritornare ad un approccio più classico.

Probabilmente la nuova pellicola includerà come protagonisti della vicenda dei Pokémon di ottava generazione, che verrà presto introdotta con i nuovi videogiochi, ma per ora ancora non abbiamo conferme ufficiali. Un'altra ipotesi è che The Pokémon Company possa continuare sulla falsa riga dei remake o dei reboot, ma sarebbe un'occasione sprecata non dare visibilità ai nuovi mostriciattoli per farli conoscere al pubblico tramite il prossimo film.

