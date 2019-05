Il nuovo film di Sonic ha citato una scena di Le Bizzarre Avventure di Jojo

Da ieri, uno dei trailer più chiacchierati della rete è quello di Sonic the Hedgehog - The Movie, il nuovo film live-action dedicato al riccio blu che fece la sua prima apparizione nel 1991 sul Sega Mega Drive. La clip di presentazione del lungometraggio però sembra aver citato una serie di un famoso anime, Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Il trailer di Sonic ha scatenato la rete con la famosa frase "Is this a Jojo reference?", che letteralmente significa "Questa è una citazione a Jojo?", a causa di una delle scene presentate nell'anteprima. In molti ricorderanno una delle scene chiave dello scontro con Dio Brando in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders, quando il rivale della famiglia Joestar lancia verso il terzo Jojo una raffica di pugnali durante l'effetto del suo stand, The World.

Nel trailer di Sonic The Hedgehog - The Movie, una delle fasi salienti è proprio quella in cui il popolare e velocissimo riccio blu si trova bersaglio di uno sciame di missili, con tanto di inquadrature molto simili alla scena di Jojo. Molti utenti in rete l'hanno notato e hanno iniziato proprio a fare paragoni, mettendo fianco a fianco le due immagini per mostrare le enormi similitudini. Probabilmente l'esito degli attacchi nemici non sarà lo stesso, considerato che Jotaro fu costretto a subire l'attacco di alcuni pugnali per poter evitare molti più danni, mentre Sonic sicuramente riuscirà a scansare ogni singolo missile.

Le Bizzarre Avventure di Jojo è attualmente arrivato alla sua quarta stagione, la quale adatta la quinta serie del manga, Vento Aureo che tornerà sugli schermi di VVVVid dal 10 maggio.