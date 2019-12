Il nuovo film di Studio Ghibli è 'completo al 15%' dopo 3 anni e mezzo di produzione

Brutte notizie per tutti i fan di Studio Ghibli visto che secondo quanto rivelato in data odierna dal produttore cinematografico Toshio Suzuki, i lavori per l'adattamento della light novel How Do You Live? di Yoshino Genzaburo starebbero proseguendo a ritmi tutt'altro che serrati.

Secondo quanto annunciato l'anno scorso, il nuovo lungometraggio dello studio di animazione avrebbe dovuto essere trasmesso in anteprima nel periodo immediatamente precedente all'inizio dei Giochi Olimpici d Tokyo 2020, in programma per il prossimo 24 luglio.

Oggi invece, il produttore cinematografico Toshio Suzuki ha rivelato che Hayao Miyazaki, fondatore di Studio Ghibli e regista del film, avrebbe completato circa il 15% della pellicola ad ottobre 2019, ovvero dopo tre anni e mezzo dall'inizio della produzione. Suzuki ha inoltre svelato che Miyazaki, in passato, sarebbe stato in grado di completare dai 7 ai 10 minuti per mese, mentre negli ultimi anni si è semplicemente accontentato di uno/due minuti.

L'età ovviamente gioca la sua parte visto che il regista ha ormai 78 anni, ma resta comunque necessario ricordare che ad oggi sono passati sette anni dall'ultima pubblicazione di un film di Studio Ghibli. Miyazaki tuttavia sembrerebbe essere certo di riuscire a terminare i lavori entro il 2021.

