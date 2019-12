Nuovo Funko Pop di Vegeta SSJ Blue previsto per il 2020? Sembrerebbe di sì

Ormai sappiamo benissimo come gli anime abbiano preso sempre più piede in tutto il mondo. La loro fama è tale che oltre alle serie cartacee e quelle televisive, per le storie più popolari viene prodotto anche moltissimo merchandising. Tra queste c'è sicuramente Dragon Ball Super che, con molta probabilità, si piazza anche sul trono.

L'opera ideata da Akira Toriyama gode di una grandissima popolarità, con tutto che, l'ultima saga sia soggetta anche a molte critiche da parte di alcuni degli appassionati. Al di la di questo, le aziende che producono giocattoli, statuette e chi più ne ha più ne metta, puntano fortissimo su Dragon Ball. Tra queste vi è sicuramente FunKo che con la serie Pop, negli anni, ha sfornato moltissime figure tratte dai personaggi più popolari della serie.

Proprio a proposito di ciò, sembrerebbe che un nuovo Funko Pop su Vegeta Super Saiyan Blue è destinato a fare la sua comparsa sul mercato per il 2020, al prezzo di 20$. La notizia si è diffusa per il fatto che il sito Chalice Collectibles ha aperto già il preorder, come potete vedere dall'immagine in calce a quest'articolo.

Il Funko Pop in questione si illumina al buio e ritrae Vegeta concentrato che si carica per la battaglia imminente. Sembrerebbe ci siano due versioni: una standard e una metallizzata, proprio come riferito dall'annuncio pubblicato sul sito web. Ordinandolo ora, molto probabilmente non arriverà prima del nuovo anni, data in cui, ricordiamo, è prevista l'uscita.

Cosa ne pensate? Vi piace questo modello di Vegeta Super Saiyan Blue?

Dragon Ball Super: notizie in arrivo e appuntamenti di dicembre. Molto probabilmente l'arco di Moro sarà composta da venti episodi nell'anime.