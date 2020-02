Il nuovo look di Kazuho in Vigilante: My Hero Academia Illegals suscita le teorie dei fan

Come forse saprete, l'epopea di Vigilante: My Hero Academia Illegals, spin-off dell'apprezzatissimo manga di Kohei Horikoshi, ha oramai iniziato la sua corsa in un susseguirsi d'importanti avvenimenti legati all'ultimo arco narrativo della produzione, il quale sta facendo assai parlare i lettori.

Mentre Koichi si prepara ad abbandonare tutto ciò che è stato in qualità di The Crawler, ora che la laurea e a un passo e che il mondo lavorativo gli si avvicina, la sua partner Kazuho - conosciuta anche come Pop Step - ha mostrato difficoltà a mettere da parte ciò che è stata per così tanto tempo e sente di dover rivelare in fretta i suoi veri sentimenti per il ragazzo.

Come se tutto questo non fosse già un bel carico da novanta sulle spalle di un'adolescente, la giovane si è anche ritrovata in una situazione ben più pericolosa. Dopo essere stata ingannato dal Villain Number 6, Kazuho si è infatti ritrovata in una stanza piena di cadaveri. Eppure, inspiegabilmente, la ragazza è riapparsa nel cliffhanger dell'ultimo capitolo dell'opera, caratterizzata però da un interessante restyling che potete visionare a fondo news.

In verità, secondo molti lettori, la spiegazione è tanto semplice quanto problematica. In passato il manga aveva infatti introdotto Kuin, una larva parassitaria con il Quirk "Queen Bee" in grado di entrare in un ospite umano per prenderne il controllo, utilizzandolo così come mezzo tramite il quale utilizzare le sue armi insettoidi. Ebbene, giunti a questo punto e visti gli sviluppi, è altamente probabile che la larva si sia impossessata di Kasuho - il che spiegherebbe il suo nuovo look e l'apparente cambio di personalità - per continuare i suoi piani, un evento che porterà sicuramente a interessanti sviluppi nel corso dei prossimi capitoli.

