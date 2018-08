Nuovo look per l'originale Midnight, ecco come hanno reagito i fan di My Hero Academia!

L’ultimo episodio di My Hero Academia ha portato con sé una ventata di novità. Non mi riferisco solo al legame con il nuovo film di My Hero Academia: Two Heroes, sponsorizzato in occasione di un evento di beneficenza, ma anche ad alcuni nuovi look sfoggiati dai Pro-Heroes Midnight, Present Mic e Cementoss.

Dopo aver ammirato un All Might nei panni di un perfetto antieroe, i fan sono rimasti piacevolmente affascinati dal nuovo e carino look versione borghese (e forse un po' maestrina) di Midnight.

È possibile scorgere il suo novo aspetto durante un allenamento speciale che vede impegnati Midoriya ed alcuni suoi compagni mentre cercano di liberare degli ostaggi dalle grinfie di All Might. Tra questi c’è proprio Midnight.

Il nuovo look della nostra Pro-Hero ha già catturato i fan, attirandoli in maniera totalmente diversa dal solito. La situazione però si fa più piccante quando vengono fatte allusioni ad una possibile relazione segreta tra i personaggi di Midnight e All Might.

Il compito della ragazza nell'esercitazione doveva essere quello di contattare la polizia per avvisarli di quanto stava accadendo, in realtà le sue intenzioni erano ben altre. Il suo amore non corrisposto non ha portato ad un “buon” finale.

Le sequenze successive hanno permesso di conoscere un nuovo lato di Midnight, normalmente ultra fiduciosa e piena di sé. Ciò ha scatenato un po' di reazioni tra i fan.

My Hero Academia, manga shonen scritto e disegnato Kohei Horikoshi, è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha da luglio 2014.

La storia segue le avventure di Izuku Midoriya normale tra tanti supereroi. Il suo sogno è di essere uno di loro. Alla fine, grazie al suo ardore, riesce a farsi notare dall’eroe più famoso, All Might. Con il suo aiuto Izuku riesce a coronare il suo sogno e scriversi in una scuola per eroi professionisti.

Ad oggi la serie è composta di 19 volumi ed è stata concessa in licenza da Viz Media per una versione in lingua inglese dal 2015. Grazie allo studio Bones, è stato creato un adattamento manga per ora composto di tre stagioni. Al manga sono ispirati anche un videogioco, alcuni spin-off ed un OVA. A breve si aggiungerà alla lista anche un film anime, My Hero Academia: Two Heroes. In Italia il manga è edito da Star Comics, mentre l’anime è stato acquistato da Dynit.

Voi che ne pensate del nuovo look d Midnight? Fateci sapere.