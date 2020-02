Il nuovo manga dal creatore di Claymore si prepara a sbarcare anche in Italia

Attraverso un comunicato ufficiale, Star Comics ha annunciato che il primo volume di Ariadne in the Blue Sky, nuovo e chiacchierato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Norihiro Yagi - famoso per aver dato forma all'epopea di Claymore - è finalmente in dirittura d'arrivo anche sul suolo italiano.

Secondo quanto rivelato, infatti, il primo volume dell'opera sarà disponibile in fumetteria, libreria e sugli store online dal 12 febbraio 2020 al prezzo di €5,50, una notizia che saprà sicuramente fare la felicità di moltissimi appassionati che dopo aver goduto delle ultime produzioni di Yagi, potranno scoprire un nuovo mondo dal gusto spiccatamente fantasy fatto d'intrighi e segreti insieme ai due giovani Lacyl e Leana, i protagonisti dell'avventura.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra di Lacyl, ragazzo cresciuto in una zona rurale e lontano dalla civiltà. Trascorre i suoi giorni in modo semplice e sognando di poter vedere un giorno la leggendaria "città volante nel cielo". La sua vita cambia però drasticamente quando incontra una fanciulla che, a causa di una misteriosa malattia, fluttua in cielo, e ha bisogno di speciali indumenti per poter camminare normalmente. Quando questa viene attaccata da dei misteriosi individui armati di possenti corazze meccaniche, Lacyl non può infatti evitare di prendere la sua parte e soccorrerla.

