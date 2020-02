Il nuovo manga di Weekly Shonen Jump, Undead Unluck, è già un successo

Risulta quasi impossibile prevedere la sorte di un manga di un Weekly Shonen Jump, in quanto potrebbe esplodere da un momento all'altro o essere cancellato improvvisamente nonostante le buone premesse iniziali. Undead Unluck ha già bruciato le tappe a nemmeno pochi mesi dal debutto dell'opera.

Il manga di Yoshifumi Tozuka è stato al centro di polemiche sin dal suo debutto, a causa di un'esuberanza fin troppo eccessiva del protagonista che palpeggia in maniera fin troppo esasperata la coprotagonista. Nonostante un po' di indignazione da parte dei lettori abituali di Jump, il manga ha dimostrato di avere diverse carte da giocare a proprio vantaggio, convincendo l'editore Shueisha a intraprendere una mossa estremamente rischiosa.

A causa dell'altissima richiesta del primo volume, l'uscita in Giappone del tankobon è stata anticipata al mese di aprile. A rivelarlo è stato direttamente Tozuka sensei tramite il profilo Twitter ufficiale del manga, in cui ha rivelato di essere già al lavoro sul volume 1 per poter rispondere "urgentemente" alla fortissima domanda manifestata dai fan. La mossa editoriale è un rischio non da poco, in quanto Undead Unluck gode ancora di troppo pochi capitoli e l'incerta capillarità dell'opera sul suolo nipponico potrebbe infine risultare in un flop alle vendite.

Ad ogni modo, come ha dimostrato Demon Slayer, è impossibile prevedere il futuro di una serie di Weekly Shonen Jump, ma vi terremo aggiornati in merito all'andamento dell'opera durante la sua pubblicazione. E voi, invece, state seguendo la serie su Manga Plus? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.