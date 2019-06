Nuovo materiale in uscita nel mese di luglio per L'Attacco dei Giganti!

Manca sempre di meno al debutto ufficiale dell'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti 3, eppure, nonostante questo, pare che il mese di luglio non darà scampo agli appassionati del franchise con l'uscita di numerosi progetti in cantiere.

Hajime Isayama è molto soddisfatto dell'ultima serie animata prodotta dallo studio Wit, soprattutto nei riguardi dell'ultimo episodio. L'autore, infatti, ha suggerito agli appassionati dell'opera di preparasi all'ultima puntata non solo con gli occhi, ma anche con l'udito in quanto il comparto sonoro della produzione ha dato il massimo per fornire il miglior risultato possibile. In ogni caso, anche con il termine della serie televisiva, avremo a che fare con molte novità per l'omonimo franchise de L'Attacco dei Giganti.

Come riporta Attack on Titan Wiki, il mese di luglio sarà ricco di sfaccettature per il titolo di Isayama-sensei, infatti non vedremo solamente il prossimo debutto del capitolo 119 del manga ma anche la cover del volume 29. E non solo l'originale cartaceo sarà soddisfatto di importanti uscite, in quanto sempre nello stesso mese uscirà Attack on Titan 2: Final Battle sulle ultime console disponibili e il volume 5 della terza stagione dell'anime. Ma, ancor più importante, sarà la conclusione dell'Attack on Titan Final Exhibition che dovrebbe svelare ulteriori dettagli sulla conclusione del fumetto.

Senza alcun dubbio, una bella quantità di progetti in attesa quelli messi da parte dello staff del franchise per colmare il possibile gap per l'inizio della quarta serie. Noi, ovviamente, resteremo in attesa di ulteriori novità, rimandandovi all'ultimo appuntamento con L'Attacco dei Giganti 3 in onda lunedì prossimo su VVVVID. E voi, cosa ne pensate di tutti questi progetti in cantiere?