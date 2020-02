Il nuovo numero di Batman conferma la morte di uno storico villain

Il nuovo arco narrativo di Batman è appena iniziato, e sembra tutt'altro che restio nel regalare colpi di scena. James Tynion IV in realtà aveva anticipato più volte alla fan base che la sua serie sarebbe stata sorprendente, ma nonostante tutto nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere l'incredibile rivelazione del capitolo 88. Seguono spoiler.

Nell'ultimo numero è stato anticipato ancora una volta l'arrivo di un nuovo, temibile villain di Batman, pronto a fare la sua comparsa nel numero 90. Gotham City si trova nuovamente in pericolo, e secondo quanto mostrato dalle preview dei prossimi numeri inizierà presto l'arco narrativo denominato "Joker War". A quanto pare però, il vero Joker non parterciperà alla guerra per la città, visto che nel capitolo 88 è stato rivelato che il villain è ormai deceduto.

Mentre Batman è impegnato con il Pinguino all'Arkham Asylum infatti, Catwoman riesce ad ottenere l'aiuto dell'Enigmista e trova il cadavere del Joker, che a quanto pare sarebbe già stato ucciso in precedenza. Chi sta assumendo quindi le sembianze del Clown? La riposta verrà probabilmente data nei prossimi capitoli.

La sinossi di Batman #88 recita quanto segue: "Il segreto che sconvolgerà il mondo di Batman inizia a rivelarsi quando il Cavaliere Oscuro visita l'Arkham Asylum per interrogare il Pinguino! Cosa nascondono il Joker, l'Enigmista, il Pinguino e... Catwoman? Intanto continua l'invasione di Gotham, Deathstroke sconfiggerà Batman?!". Il nuovo capitolo è ufficialmente disponibile da oggi.