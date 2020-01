Nuovo OAV per One-Punch Man, pubblicata l'anteprima con Puri Puri Prisoner

La controversa stagione 2 di One-Punch Man non è finita con la trasmissione avvenuta l'anno scorso, nei mesi centrali del 2019. L'opera tratta dall'omonimo manga di Yusuke Murata e ONE è attualmente in vendita in Giappone con le edizioni home video, che però continuano a conservare contenuti speciali ed episodi extra per i fan che li acquistano.

Il quinto volume dell'home video di One-Punch Man stagione 2 esordirà negli store giapponesi il 27 febbraio. Tra poco più di un mese i fan potranno quindi rivivere le avventure di Saitama e di godere dell'illustrazione di Genos che fa da copertina, ma per chi lo acquisterà ci sarà un'altra sorpresa.

Da poco è stato infatti rivelata l'anteprima del nuovo OAV di One-Punch Man che sarà presente proprio nel volume in questione. In alto alla notizia, nel video del canale Bandai Namco, sono disponibili i primi minuti dell'OAV in questione, della durata totale di dieci minuti e che vedrà protagonista Puri Puri Prisoner. La storia adattata sarà Puri Puri Prisoner and the Escaped Prisoners. È il secondo episosio speciale dell'anime, dopo l'OAV di One-Punch Man in uscita tra pochi giorni col volume 4.

Il sito ufficiale di One-Punch Man ha però rivelato che non sarà l'unico contenuto extra presente nei DVD e Blu-ray di questo volume: è previsto l'inserimento di un Drama CD le cui voci sono disponibili nel video in calce.