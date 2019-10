Il nuovo OVA dedicato a DanMachi si mostra in alcune immagini

Come probabilmente, nel corso di questi ultimi mesi tutti i fan di DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon?, apprezzata serie anime tratta dalla light novel di Fujino Omori e disponibile sul canale Youtube Yamato Video, hanno indubbiamente avuto di che gioire.

Dopo la conferma ufficiale di una terza stagione dedicata alla serie animata - e di cui sono state recentemente pubblicate alcune nuove informazioni legate al cast di doppiaggio -, è stato infatti annunciato anche l'arrivo di un nuovo OVA legato al franchise e la cui premiere è stata fissata in Giappone per il prossimo 29 gennaio 2020. Ebbene, l'account Twitter @pkjd8I8 ha rilasciato alcune immagini ufficiali - visionabili a fondo news - dedicate proprio all'OVA in cui è possibile vedere i personaggi principali dell'episodio in costume, intenti a prendere il Sole su una splendida spiaggia, probabilmente il setting principale dell'intera puntata.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le gesta di Bell Cranel, unico membro della famiglia della dea Hestia, ragazzo desideroso di raggiungere la città di Orario per avventurarsi nel dungeon del posto, un luogo per molti sconosciuto che può portare fama e fortuna per chiunque dovesse riuscire a uscirne vivo. Il dungeon è però anche un luogo di morte e sofferenza, con la maggior parte dei curiosi avventurativisi che non sono mai tornati indietro. Questo, però, a Bill non importa visto che il suo unico obiettivo e far colpo sulla guerriera Aiz Wallenstein, di cui si è follemente innamorato.

La light novel di Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? è stata pubblicata dal 2013 e ha visto il sopraggiungere di 11 volumi. Il grande successo riscosso dall'opera cartacea ha successivamente portato alla realizzazione di due adattamenti manga seguiti da un anime targato J.C. Staff. Il franchise ha inoltre visto il sopraggiungere di un film intitolato Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Arrow of the Orion presentato nel luglio 2019. Nel caso in cui foste interessanti, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?.