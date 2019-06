Un nuovo personaggio si unisce al Toro Nero di Black Clover

Gli ordini di cavalieri magici sono abbastanza variegati tra loro, con i più forti che presentano i personaggi più nobili, mentre quelli ritenuti inferiori con i ragazzi più stravaganti. Con la fine dell'arco narrativo con cui Black Clover ci ha accompagnato negli scorsi episodi, si scopre la presenza di un nuovo membro del Toro Nero.

Finora non ci sono stati particolari ingressi nel gruppo del Toro Nero dopo l'arrivo del protagonista Asta. Tuttavia, sembra che Yuki Tabata abbia deciso di cambiare e introdurre un nuovo personaggio nell'ordine di cavalieri magici più infimo del regno di Clover.

Abbiamo già fatto la sua conoscenza alcuni episodi fa dove si spacciò per un cavaliere di nome Xerx e appartenente al gruppo Orca Viola. Col torneo dei Cavalieri Reali però attivo, si è scoperto che il suo nome è Zora Ideale. Durante la lotta a squadre, ha fatto coppia con Mimosa e Asta, con cui nonostante tutto è riuscito a coordinarsi. Quando Meleoleona annuncia i nomi dei ragazzi che sono riusciti a diventare Cavalieri Reali, menziona che ci sono quattro membri del Toro Nero nel nuovo cavalierato, nonostante abbia annunciato ufficialmente solo Asta, Noelle e Luck.

Proprio in quel momento arriva Zora che è quindi svelato essere un cavaliere magico a cui Yami ha fatto la corte molto tempo prima e, pertanto, è un membro vero e proprio del Toro Nero. Voi come avete preso questa nuova rivelazione sul gruppo più sgangherato di Black Clover? E riuscirà ad aiutare il resto del gruppo nella nuova importantissima saga che sta per arrivare sui teleschermi?