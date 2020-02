Un nuovo possibile team di eroi in arrivo per My Hero Academia

I lettori di fumetti Marvel o DC Comics sono abituati a vedere squadre di eroi formarsi per sconfiggere minacce che da soli non potrebbero arginare. La stessa cosa potrebbe, in futuro, accadere anche in Mu Hero Academia come suggerito nello scorso episodio.

Nell'episodio 17 della quarta stagione, infatti, la giovane studentessa Mina Ashido propone di formare il Team Rainy Day formato da lei, Uraraka e da Sero su ispirazione di un team esistente formato dall'eroe professionista Mountain Lady e da altri. Ashido suggerisce che i tre potrebbero combinare efficacemente i loro poteri per sconfiggere i villain, utilizzando il suo acido in aria grazie al potere di Uraraka di manipolare la gravità e il nastro che crea Sero. L'idea è sicuramente interessante, anche perchè spesso e volentieri vediamo i vari personaggi del manga di Kohei Horikoshi combattere adottando strategie che vedono varie combinazioni di poteri come, ad esempio, fanno Bakugo e Todoroki sempre nello scorso episodio per affascinare i bambini e superare la prova per ottenere la licenza provvisoria di Heroes.

Voi cosa ne pensate di questo probabile team up? Lo vedreste bene? Fatecelo sapere nei commenti. Il Festival Culturale della Yuei si sta avvicinando rapidamente, ma sembra portare con se anche l'arrivo di nuovi avversari per il nostro Deku come visto nelle anticipazioni del prossimo episodio di questa quarta stagione di My Hero Academia.