Il nuovo poster dedicato al film di Scooby Doo è un omaggio al meme Shaggy Ultra Istinto

A inizio di questo 2019, il web è stato colpito dal nuovo meme del momento, l'oramai in parte dimenticato Shaggy Ultra Instinct che seppe fare impazzire ogni social network e che vedeva Shaggy dell'indimenticabile Scooby-Doo fuso al mondo di Dragon Ball grazie all'Ultra Istinto.

Il tutto era nato da un video su Youtube caricato nel 2017, una simpatica scenetta che ben presto porto alla nascita d'infiniti meme che andarono diffondendosi a macchia d'olio in ogni dove, uno tsunami in piena che solo dopo diversi mesi vide una battuta d'arresta. Ora però Scooby Doo e i suoi amici sono tornati sotto i riflettori grazie a un nuovo film animato in computer grafica che ha saputo in qualche modo riesumare il tutto.

Andando più nello specifico, infatti, molti fan di Dragon Ball hanno cominciato a mettere in mostra un tweet pubblicato dalla pagina ufficiale del film di Scooby-Doo, risposta inviata direttamente a un post di Dragon Ball Legends. Ovviamente, come facilmente immaginabile, il post - visionabile a fondo news - non solo s'identifica come poster della pellicola ma rappresenta anche un chiaro omaggio al meme di Shaggy Ultra Instinct, un ritorno inaspettato che ancor più inaspettatamente i fan di Dragon Ball hanno assai apprezzato.

Parlando di Dragon Ball, giusto recentemente sono giunte nuove voci sull'arco narrativo di Moro in Dragon Ball Super. Infine, nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Dragon Ball Super.