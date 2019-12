Il nuovo poster di My Hero Academia The ULTRA Live rivela i loghi di tutti i protagonisti

Quando si parla di anime, è difficile accettare di vedere i propri eroi preferiti in versione carne e ossa. In Giappone però non sono molto memori di esperienze hollywoodiane come Dragonball Evolution, pertanto traspongono a teatro e in eventi speciali le storie di tanti manga, come ad esempio My Hero Academia di Kohei Horikoshi.

Proprio nel paese del Sol Levante sta per arrivare un nuovo evento live action dedicato al franchise che ha spopolato negli ultimi anni. Mentre manga e anime proseguono in contemporanea all'arrivo del secondo lungometraggio, nel 2020 debutterà My Hero Academia The ULTRA Live, un nuovo evento che andrà in scena a luglio.

L'annuncio è arrivato quest'oggi dal sito ufficiale dello spettacolo teatrale, e la nuova rappresentazione vedrà lo stesso staff e cast delle precedenti. L'evento offrirà anche un CD con le canzoni utilizzate durante lo spettacolo. Il poster con cui è stato annunciato My Hero Academia The ULTRA Live è visibile in calce, dove possiamo ammirare i loghi relativi ad ogni eroe.

In prima riga spiccano quelli dei protagonisti Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Katsuki Bakugo, Tenya Iida e Shoto Todoroki, mentre si susseguono poi tutti gli altri fino a finire con i due relativi ad All Might. Cosa ne pensate di questa locandina, potrebbero essere i loghi utilizzati dalle future agenzie degli attuali studenti?

Mentre il manga di My Hero Academia prosegue con i nuovi costumi dei protagonisti, in Giappone sta per debuttare il lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising con Deku e Bakugo protagonisti.