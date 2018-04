Nuovo poster promozionale di Dragon Ball Super Movie raccoglie le scene clou del trailer

Dragon Ball Super Movie, dopo il reveal di alcune settimane fa con un teaser trailer, è tutt'ora oggetto di mistero: sappiamo che uscirà il 14 dicembre 2018 e, intanto, abbiamo ricevuto alcuni poster aggiornati, ma per ora non sappiamo null'altro. Ma la campagna promozionale della ventesima pellicola del franchise, in Giappone, continua.

Da Twitter, segnalata dall'account di Yonkou Productions, emerge infatti un nuovo poster del film di Dragon Ball Super: la key visual non mostra, purtroppo, nulla di inedito, ma semplicemente raccoglie alcune scene e immagini clou comparse nel primo (e finora unico) teaser trailer in un collage che si sovrappone al classico poster che reca Goku in piedi con in mano il bastone magico.

Dragon Ball Super Movie racconterà una storia ambientata dopo il Torneo del Potere, ma approfondirà il mito dietro le origini dei Saiyan e della loro forza, così come il loro rapporto con Freezer. Perno centrale sarà Yamoshi, il primo Super Saiyan della storia nonché colui che scoprì il segreto del Super Saiyan God, ed è probabilmente lui l'avversario che Goku deve affrontare nel trailer, in una location ghiacciata.

Dragon Ball Super Movie uscirà il 14 dicembre 2018 nei cinema giapponesi, ma la Toei Animation vorrebbe portare la premiere del film a livello globale.