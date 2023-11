Nuovo poster ufficiale per l'anime di Kaiju no.8: il capitano Hoshina in azione

E' quasi tutto pronto per il debutto della prima stagione di Kaiju No.8, la serie anime ispirata al popolare manga del Shonen Jump+ di Shueisha, ideata e realizzata completamente da Naoya Matsumoto. Lo staff dietro la realizzazione di questo adattamento animato ha rilasciato un nuovo poster per i fan.

La pagina ufficiale su X, il vecchio Twitter, della serie anime di Kaiju No.8, ha promesso ai suoi follower che avrebbe pubblicato una nuova key visual ogni mese in vista del debutto ufficiale, previsto per gennaio 2024. La scorsa volta Kaiju No 8 ha presentato al pubblico la bellissima Kikoru, in un poster che la vedeva intenta a leggere un libro.

La curiosità per questo anime è alle stelle, vista la popolarità del manga shonen originale. Questa volta la serie si appressa a presentarci Hoshina, in uno sguardo più che interessante. Il poster in questione è disponibile alla fine dell'articolo e mostra uno dei combattenti più potenti dell'opera intento a lottare contro i mostri che invadono il Giappone.

Le sorprese per questa nuovissima serie non terminano qui. Recentemente la Production I.G, lo studio d'animazione che si occupa della realizzazione dell'anime, ha rilasciato un nuovo trailer per Kaiju No.8 che permette di dare uno sguardo in più alla serie. Le aspettative sono molto alte, visto anche che la Production I.G è responsabile di aver creato anime del calibro di Haikyuu!! e Psycho-Pass.