Nuovo progetto per 'Angel Beats!' e 'Charlotte'? Lo studio prepara un annuncio

Ci sono alcuni titoli nel campo dell'animazione che sono riusciti a invadere i sentimenti degli spettatori, merito anche di una componente drammatica potente e ricca di emotività. Non è un caso se un anime del calibro di Angel Beats! sia considerato tra i migliori progetti degli ultimi 20 anni.

La serie, infatti, gode di una popolarità straordinaria, merito anche della distribuzione su Netflix insieme a Charlotte, altro celebre titolo ideato dall'autore Jun Maeda. Ad ogni modo, il 2020 cade sul decimo anniversario di Angel Beats! nonché sul quinto di Charlotte e, pertanto, non è da escludere che lo Studio P.A. Works abbia intenzione di riesumare i due popolari franchise con un nuovo progetto.

A scatenare una simile ipotesi è stato un cinguettio diffuso dai canali social degli anime in questione, lo stesso riportato in calce alla notizia, che anticipa alla possibilità di un annuncio imminente. Infatti, la menzione dei due titoli è accompagnato dalla seguente descrizione che ha drizzato le antenne dei fan:

"Annunceremo presto nuove informazioni?! Non vediamo l'ora!"



Il post è divenuto virale in rete in brevissimo tempo e le speculazioni in merito al nuovo progetto sono già iniziate, complice anche la recente distribuzione dei due titoli su Netflix. Che il colosso dedito allo streaming on-demand c'entri qualcosa? Vi suggeriamo, ad ogni modo, di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcuna novità sull'argomento. E voi, invece, vorreste vedere una nuova serie di Angel Beats! e Charlotte? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.