Nuovo progetto in arrivo dagli autori di Sword Art Online e K-On: ecco cos'è Demon's Crest

Reki Kawahara è un nome molto legato a Sword Art Online, una creatura che sta ancora andando avanti nel formato light novel ma anche sotto quello dell'animazione, grazie all'arrivo del film Sword Art Online: Scherzo of a Deep Dusk. Ha però deciso di unire le forze a un altro illustratore ben noto nel settore.

Dengeki Bunko, l'etichetta dell'azienda e casa editrice Kadokawa che si occupa di pubblicare light novel, ha annunciato che Reki Kawahara scriverà la nuova serie Demon's Crest, che verrà affiancato da Yukiko Horiguchi, character designer di K-On! e 22/7 e conosciuta anche con il nome d'arte Shiromizakana. Una collaborazione quindi di spessore, con il primo volume di Demon's Crest che verrà pubblicato il 10 novembre 2022 in Giappone.

Per l'occasione, Dengeki Bunko ha aperto un sito ufficiale con i personaggi divisi in due parti, una in alto e una in basso, con uno specchio d'acqua che divide le due metà tra mondo reale e mondo fantasy. La storia per l'appunto combina un mondo reale e un mondo virtuale con realtà aumentata, quindi avrà elementi di magia in questo MMO chiamato Actual Magic.

Intanto ci sono tanti progetti in vista per Sword Art Online, che non verrà lasciato dal suo autore.