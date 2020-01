Il nuovo progetto legato a Bleach debutterà nel 2021?

Il teaser legato al nuovo progetto di Bleach di questa mattina ha letteralmente scatenato il web, conquistando i trend di tutto il mondo. Cosa Tite Kubo rivelerà durante l'Anime Japan non è ancora dato saperlo, eppure la data prevista per questo "misterioso titolo" sembra rimandare tutto al 2021.

Il ritorno di Bleach è qualcosa che i fan attendono da quasi una vita. Tantissimi anni ad aspettare che il franchise torni a ribollire in pentola con una serie animata che finalmente concluda una storia imponente e amata in tutto il mondo. Il prossimo 21 marzo, dunque, nel bene e nel male sarà una data storica per gli appassionati, poiché si chiuderà quel ciclo di incertezza nei riguardi di un seguito a lungo teorizzato ma mai realizzato.

Nelle ultime ore, in rete, è diventato virale l'hashtag "Bleach2021", con migliaia di fan che stanno condividendo senza sosta l'iconico titolo in tutto il mondo. Nonostante non sia chiaro il progetto che verrà annunciato durante l'Anime Japan, è lecito aspettarsi qualcosa nei riguardi del capolavoro di Kubo sensei, quantomeno rapportato ai leak che ultimamente supponevano un prossimo ritorno dell'anime.

A tal proposito, è doveroso ricordare che manca ancora l'ufficialità dell'OAV di Burn the Witch, e non è da escludersi che Shuiesha abbia in mente di puntare tutto su una nuova serie di Tite Kubo. Ad ogni modo, non è nemmeno da escludere la possibilità che all'interno del panel verranno annunciati più di un nuovo progetto contemporaneamente, dunque non ci resta che aspettare appena due mesi per scoprire le novità di questo misterioso evento.

E voi, invece, cosa vi aspettate dall'Anime Japan? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.