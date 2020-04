Pokémon inizia adesso: il PV del nuovo arco anticipa tanti ritorni e l'inizio del torneo!

Se avete apprezzato l'episodio 20 di Pokémon allora tenetevi stretti, perché l'ultima battaglia di Ash non è stata che un antipasto di ciò che verrà. Anipoke infatti ha pubblicato, poche ore fa, una preview speciale dedicata la nuovo arco narrativo, anticipando numerosi ritorni e tante sfide per Ash Ketchum e la sua nuova squadra.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al teaser, pubblicato su YouTube e Twitter dal profilo ufficiale della serie televisiva. Tra le novità la preview conferma innanzitutto il ritorno di Korrina, capopalestra della regione di Kalos specializzata in Pokémon di tipo lotta. Il video mostra uno spezzone del combattimento tra la giovane allenatrice ed Ash, che a quanto pare dovrà riuscire a contenere la forza del suo iconico Mega Lucario.



Oltre a Korrina, il protagonista dovrà misurarsi anche con Raihan, capopalestra di Galar specializzato in Pokémon drago. Il debutto dell'allenatore nella serie anime avverrà insieme a quello di Sonia, amica d'infanzia di Dendel che vedremo anche nel prossimo futuro in Pokémon: Twilight Wings. Lo scontro tra Ash e Raihan comunque potrebbe rappresentare un'ottima occasione per vedere in campo il novissimo Dragonite del protagonista, finora mai impiegato in battaglia.



Per quanto riguarda Go, il promotional video mostra esclusivamente una battaglia con protagonista Raboot, ma come ben sappiamo l'interesse del coprotagonista dovrebbe essere principalmente indirizzato verso il completamento del Pokédex, piuttosto che sulla scalata per il titolo del Pokémon World Championship.



Ultima incognita del video è rappresentata da Sobble, starter dell'ottava generazione di tipo acqua. Secondo i rumors dovrebbe essere il sesto ed ultimo membro del team di Ash, ma per conferme su tal fronte dovremo aspettare almeno un altro mese.



E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!