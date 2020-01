Un nuovo grande record di vendite per Black Clover, il manga di Yuki Tabata!

Pubblicato sulla storica rivista Weekly Shonen Jump, il manga Black Clover di Yuki Tabata ha raggiunto la ragguardevole cifra di dieci milioni di copie stampate, come annunciato sulla pagina Twitter ufficiale della rivista giapponese.

Il 2019 è stato un anno di grande affermazione professionale e soddisfazione per il mangaka creatore della serie, Yuki Tabata. In un articolo che vi abbiamo mostrato pochissimi giorni fa, Black Clover è l'anime più visto in Europa ed in Africa superando opere affermate e famose, con grandi fan base, come One Piece, My Hero Academia, Boruto ed altre. A questo grandioso risultato si aggiunge anche questo nuovo record di vendite che porta la serie a 10 milioni di copie stampate in totale. Sulla pagina Twitter di Weekly Shonen Jump è riportata la notizia con una nota e i ringraziamenti per il traguardo raggiunto. Potete trovare il tutto in calce a questa notizia.

Il manga di Black Clover segue le avventure dei giovani Asta e Yuno in un mondo completamente votato alla magia. Recentemente, Yuki Tabata ha dato vita al K-Studio una società di artisti e collaboratori che lo affiancano nelle realizzazione del manga (un pò come lo Studio Bird di Toriyama). Sul fronte anime, invece, stiamo assistendo alla battaglia tra Asta e gli elfi. Recentemente vi abbiamo portato la notizia del doppiaggio di personaggio molto importante all'interno di Black Clover.