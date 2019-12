Un nuovo speciale per Granblue Fantasy, l'anime tratto dal videogame

Sul palco del Granblue Fantasy Fes 2019 tenutosi sabato scorso, lo studio MAPPA ha annunciato che a marzo 2020 uscirà uno special dedicato al personaggio di Djeeta, intitolato "Djeeta Chapter". Lo special commemorerà il sesto anniversario del gioco di ruolo da cui sono tratti gli anime e le light novel.

Lo special farà parte della seconda stagione di Granblue Fantasy, seconda stagione che non è più sviluppata dai ragazzi dello studio A-1 Pictures, ma dallo studio MAPPA, in onda da ottobre. Se non conoscete i lavori di questo studio, potete colmare questa lacuna con la nostra recensione di Kakegurui XX

La serie di Granblue Fantasy nasce come jrpg per i sistemi Android e iOs nel 2014. Dato il crescente successo sono arrivate, una serie di Light novel basato sul suo universo fantasy ed una serie animata che conta due stagioni all'attivo (la prima è uscita nel 2017). Il gioco può contare sulla maestria del leggendario compositore Nobuo Uematsu, famoso per la creazione delle musiche della storica serie di Final Fantasy e di Lost Odyssey. Della serie di Granblue Fantasy se ne sta occupando anche il team di Arc System Works con un picchiaduro 2d di gran impatto grafico che sarà in uscita nel febbraio del 2020.

